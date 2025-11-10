Er liebt mich, er liebt mich nicht ...Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Jagd nach Liebe
Folge vom 10.11.2025: Er liebt mich, er liebt mich nicht ...
88 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Im Liebes-Retreat brodelt es: Carlo sorgt mit dem Geständnis, mit Elise geschlafen zu haben, für Aufruhr. Tiffany schwankt zwischen Wut und verletzten Gefühlen, Elise fühlt sich benutzt, und Carlo weiß selbst nicht, wohin sein Herz gehört. Währenddessen erlebt Tim mit Mei ein Date unterm Sternenhimmel – romantisch, wenn auch mit Pannen am Teleskop. Chantel eröffnet, dass sie Gefühle für eine Frau entwickelt hat, und steht vor einem Neuanfang. Cortney hingegen verbringt viel Zeit mit Colt, der nach einer OP geschwächt ist, aber mit seiner Ehrlichkeit über Job- und Wohnungslosigkeit überrascht.
