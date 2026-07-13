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Dead of Night

Der Psychopath

TLCFolge vom 13.07.2026
Der Psychopath

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Dead of Night

Folge vom 13.07.2026: Der Psychopath

44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 16

Drei Attacken in einem Radius von drei Kilometern: Anfang der Neunzigerjahre versetzte eine Reihe gewalttätiger Verbrechen die Einwohner von Allentown, Pennsylvania, in Angst und Schrecken. Der Täter hatte es gezielt auf weiße Frauen abgesehen und ging bei seinen Übergriffen äußerst brutal vor. Zwei Opfer hatte der Mann vergewaltigt und anschließend auf bestialische Art und Weise ermordet. Diesem grausamen Schicksal entging Denise Sam-Cali nur um Haaresbreite, weil ein Nachbar das Licht einschaltete und der Killer daraufhin die Flucht ergriff. Aber einen Monat später kam er zurück, um seinen diabolischen Plan zu vollenden.

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