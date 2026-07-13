Dead of Night
Folge vom 13.07.2026: Klein, aber tödlich
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Lisa Taylor hat gerade ihr erstes Jahr am Salisbury College in Maryland abgeschlossen. Die 19-Jährige studiert Chemie im Hauptfach, ist hochintelligent und arbeitet nebenbei in einer Apotheke. Und sie ist sehr unbekümmert, fährt etwa regelmäßig per Anhalter. So auch am Abend des 7. Juni 1988, als sie zu ihrem Freund Michael nach Jersey will. Doch dort kommt sie nie an. Lisas Familie befürchtet das Schlimmste und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Der Druck, den Fall aufzuklären, ist groß, denn die Studentin ist wie vom Erdboden verschwunden. Ermittler Mike Lewis nimmt zuerst ihren Freund ins Visier.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.