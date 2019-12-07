Dead of Winter
Folge vom 07.12.2019: Ein teuflisches Bedürfnis
45 Min.Folge vom 07.12.2019Ab 12
Shaun Ouillette war 14 Jahre alt, als er sich im November 1986 von seiner Mutter verabschiedete. Der Teenager war vier Monate zuvor mit seiner Familie nach Canton, Massachusetts, gezogen. Er ging nicht gern in die neue Schule, weil er dort ständig gemobbt wurde. Und der kaltblütige Mörder, der ihn am selben Tag mit einem Baseballschläger erschlug, sagte später aus, er hätte Shaun auch deshalb ausgewählt, weil ihn niemand vermissen würde. Der Täter wollte wissen, wie sich es sich anfühlt, wenn man einen Menschen umbringt - sein Opfer hatte nicht den Hauch einer Chance.
