Dead of Winter
Folge vom 19.04.2020: Tod einer Familie
44 Min.Folge vom 19.04.2020Ab 12
Die Polizei suchte am Aspen Drive in Evansville nach Zeugen, die bei der Aufklärung eines Einbruchs helfen sollten. Dabei entdeckten die Beamten im Nachbarhaus vier Leichen. Ein brutaler Killer hatte dort am 14. Januar 1980 eine ganze Familie ausgelöscht. Theresa Gilligan, ihr Mann Patrick und die beiden Kinder wurden gefesselt, bevor man sie erschoss. Zwei Straftaten in unmittelbarer Umgebung: Gab es zwischen den beiden Fällen einen direkten Zusammenhang? Ein hellblauer Plymouth führte die Ermittler bei ihren Nachforschungen auf die richtige Spur.
