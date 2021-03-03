Dead of Winter
Folge vom 03.03.2021: Das Schlachtfeld
44 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12
Als Shawn mit Freundin Carrie sein Elternhaus an einem eisigen Winterabend verlässt, hätte seine Mutter sich nie träumen lassen, welches Drama sich daraufhin ereignet. Das junge Paar will zu einem Fast-Food-Laden, weil Shawn Mamas Hackbraten nicht schmeckt, doch dort kommen die beiden nie an. Stattdessen wird am nächsten Tag Shawns ausgebranntes Auto neben einem Feld gefunden. Das Armaturenbrett ist halb geschmolzen. Einige Sachen des Pärchens liegen noch im Wagen verstreut, von ihnen selbst fehlt aber jede Spur. Sollten mit dem Feuer Beweise vernichtet und ein Verbrechen vertuscht werden?
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
