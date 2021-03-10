Dead of Winter
Folge vom 10.03.2021: Nasses Grab
45 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12
Noel Alkaramla verschwindet im Winter 2015 spurlos in Troy, Upstate New York. Die 21-jährige Studentin hat ein enges Verhältnis zu Mutter Debra, die sich sehr auf ihr Wiedersehen zu Thanksgiving freut - ein Familientreffen, zu dem die junge Frau aber nicht erscheint. Besorgt ruft Debra bei Sara Moore an, mit der die bisexuelle Noel zusammenlebt, und erfährt, dass ihre Tochter am Vorabend nicht nachhause gekommen ist. Sara ist äußerst kühl und scheint sich um Noel keinerlei Sorgen zu machen. Debra vermutet, dass sie etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat, zumal die eifersüchtige Sara zu Gewaltausbrüchen neigt und Noel schon häufig geschlagen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.