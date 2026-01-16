Iran vor neuer Ära? Welche Rolle der Schah-Sohn spieltJetzt kostenlos streamen
:DECODED
Folge 1: Iran vor neuer Ära? Welche Rolle der Schah-Sohn spielt
10 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Im Iran eskalieren die Massenproteste gegen das Regime. Viele sehen die Tage des Mullah-Regimes gezählt, und in diesem Chaos taucht immer wieder ein Name auf: Reza Pahlavi, der Sohn des gestürzten Schahs.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
:DECODED
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben