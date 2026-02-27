Mexikos Drogenkrieg eskaliert: Ist das Land noch sicher?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Mexikos Drogenkrieg eskaliert: Ist das Land noch sicher?
14 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Drogenboss El Mencho ist tot. Sein Kartell CJNG gilt als eines der brutalsten der Welt. Ist Mexiko noch sicher für Touristen?
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Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben