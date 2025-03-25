Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 25.03.2025: William allein zu Haus
44 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Entspannt geht anders! Die Familie Groß hat es in Brandenburg nicht leicht. Gastro-Chef Maximilian muss sich im 80 000 Quadratmeter großen Erholungsparadies mit meckernden Ziegen auseinandersetzen. Die Vierbeiner haben anscheinend noch eine Rechnung mit ihm offen. Und von einem Dasein als Streichelzoo-Tiere halten die Geißen und Böcke rein gar nichts. William ist wegen Personalengpässen im „Himmelreich“ gleich an mehreren Fronten gefordert. Denn zwei seiner Mitarbeiter haben gleichzeitig frei. Und der Senior kämpft in dieser Folge mit einem Spannbetttuch.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.