Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 15.04.2025: O'zapft oder abgebrannt?
44 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Der Bautrupp stellt auf dem Gelände der Freizeitoase ein 1000-Personen-Zelt auf, denn in Kürze wird dort nach fünf Jahren Pause wieder das Oktoberfest gefeiert. Gastro-Chef Maximilian hat zudem Container bestellt, denn die Räumlichkeiten des Restaurants reichen für ein Event dieser Größenordnung bei weitem nicht aus. Der Familien-Clan geht bei der „Campingplatz-Wiesn“ mit mehreren Zehntausend Euro in Vorleistung. Sollten die Gäste ausbleiben, droht ein finanzielles Debakel. Im „Himmelreich“ wird außerdem der „Eisfasskönig“ oder die „Eisfasskönigin“ gesucht.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.