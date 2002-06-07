Der Ermittler
Folge 2: Väter und Söhne
Fritz Hartmann, pensionierter Polizist und jahrelang Kollege des ebenfalls pensionierten Willi Zorn, wird erschossen. Die Ermittlung übernimmt sein Sohn, Hauptkommissar Paul Zorn von der Hamburger Mordkommission, der den Ermordeten seit seiner Kindheit kennt und mit dessen Sohn Jens befreundet war. Da meldet sich Willi Zorn aus dem Ruhestand und kündigt, tief betroffen vom Tod seines ehemaligen Kollegen, sein Kommen an. Das hat Paul Zorn gerade noch gefehlt. Er kennt seinen Vater und weiß - bei aller Liebe -, wie der alte Herr sich in alles einmischt, und das nicht nur zu Recht. Aber dieser Besuch löst auch Freude bei seiner Tochter Hannah aus, die ihren Großvater liebt und von ihm begeistert ist. Die Ermittlungen führen Zorn natürlich zuerst zu Jens Hartmann, dem Sohn des Ermordeten. Er scheint vom rechten Weg abgekommen zu sein und gilt als Hauptverdächtiger.
