Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Ermittler

Mädchenmord

KultKrimiStaffel 2Folge 6vom 23.08.2002
Mädchenmord

MädchenmordJetzt kostenlos streamen

Der Ermittler

Folge 6: Mädchenmord

58 Min.Folge vom 23.08.2002Ab 12

Der Traum vieler junger Mädchen von einer internationalen Karriere als Fotomodell könnte für die hübsche Katja Harms Realität werden. Erste Auftritte in Fotoromanen und etliche Siege bei Misswahlen haben die Sechzehnjährige ihrem ersehnten Ziel näher gebracht. Als "Klassenschönste" genießt sie die ungeteilte Bewunderung, besonders die ihrer männlichen Mitschüler und erfreut sich größter Beliebtheit. Doch eines Morgens wird die Schülerin erschlagen in einem Park aufgefunden. Am Fundort der Leiche befinden sich Spuren, die Rätsel aufgeben. Neben dem Blut überströmten Mädchen liegt ein blonder Zopf, den der Täter ihr offensichtlich abgeschnitten, aber nicht mitgenommen hat. Katja Harms war Schülerin an dem Gymnasium, an dem die Ex-Frau von Hauptkommissar Paul Zorn als Lehrerin tätig ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der Ermittler
KultKrimi
Der Ermittler

Der Ermittler

Alle 5 Staffeln und Folgen