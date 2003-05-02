Der Ermittler
Folge 1: Die Zeugin
Die Situation am Fundort einer männlichen Leiche ist für Hauptkommissar Zorn und seine Kollegen von der Spurensicherung eindeutig: Der brutale Mord ist das Werk eines Profikillers. Merkwürdig allerdings ist, dass eine junge Frau die Tat anonym an die Notrufzentrale meldete. Als die Polizei am Tatort eintraf, befand sich dort bereits ein Mitarbeiter des ermordeten Walter Ballmann. Marco Sauer begründete seine Anwesenheit mit Vorbereitungen für eine Versteigerung. Angeblich kam er deshalb zum Lager des Auktionshauses und entdeckte dort seinen ermordeten Chef. Wenig später findet eine Explosion in dem Gebäude statt, aus dem der anonyme Anruf kam. Der Anschlag galt der Anruferin. Völlig verstört berichtet die 17-jährige Linda, sie sei Zeugin des Mordes und werde seither vom Täter gejagt. Das Mädchen droht unterzutauchen, wenn es wieder ins Jugendheim muss. Deshalb lässt Zorn sich auf eine absolute Ausnahmeregelung ein und nimmt die Augenzeugin in seine Wohnung auf. Als Kokainspuren im Auto des Mordopfers gefunden werden, scheint die Spur zu einem Täter in der Drogenszene zu führen. Deshalb bittet Kriminaldirektor Peters das Rauschgiftdezernat um Unterstützung. Drogenfahnder Frank Pohle hatte Walter Ballmann schon länger im Visier. Zunächst sieht es aus, als hätte die Albanermafia mit dem Mord zu tun. Dann erfährt Hauptkommissar Zorn, dass Walter Ballmann am Tatabend seinen ehemaligen Freund und Komplizen Ole Christiansen wieder gesehen hatte, der nach einem gescheiterten Drogendeal allein in den Knast gewandert war. Sollte der sich für den Verrat des Komplizen gerächt haben? Schließlich entdeckt Zorn eine besondere Liaison: Ballmanns Lebensgefährtin ist die Geliebte des hoch verschuldeten Marco Sauer. Hat das Liebespaar Ballmann getötet, um mit dem Geld des verkauften Rauschgifts ein neues Leben zu beginnen?
