Der Ermittler
Folge 2: Stadt, Land, Mord
Üblicherweise ermittelt Hauptkommissar Paul Zorn in Hamburg. Doch nun wird er zu einem Bauernhof gerufen, auf dem ein alter Landwirt frühmorgens von seinem Sohn tot in einer Tränke aufgefunden wurde. Der Dorfpolizist glaubt, der Tod des Bauern sei ein Unfall. Doch die Obduktion beweist ein Verbrechen. Der Mord ist voller Rätsel, denn im Dorf war bekannt, dass der schwer herzkranke Friedrichs nur noch wenige Monate leben würde. Da dies auch die Ehefrau und der Sohn des Toten wussten, scheidet Habgier als Motiv der Familienmitglieder aus. Dafür sollen andere Personen Anlass für die Tat gehabt haben. Denn der alte Friedrichs lag mit vielen in der Gemeinde in Streit. Zorn beginnt in dem friedlich wirkenden Ort Kehl zu ermitteln. Doch der Eindruck der ländlichen Idylle trügt: Die Rockergang "Kehls Angels" terrorisiert etliche Dorfbewohner. Auch den alten Friedrichs hatten die Typen auf dem Kieker, weil er sie mehrfach wegen Ruhestörung angezeigt hatte. Und tatsächlich geraten die Jungs unter Verdacht, denn keiner von ihnen hat für die Tatzeit ein Alibi. Auch Charlotte Stein, die attraktive Besitzerin der Stammkneipe der Rockergang, scheint zunächst verdächtig. Friedrichs wollte die Wirtin anzeigen, die sich angeblich nicht an Sperrzeiten hält. Zudem kursiert das Gerücht, sie deale mit Drogen. Als Zorn in diese Richtung ermittelt, gewinnt er aufschlussreiche Erkenntnisse über die seltsamen Beziehungen der Dorfbewohner. Dann stößt Zorn noch auf eine heißere Spur: Seit Monaten versuchte der profitorientierte Immobilienmakler Stamm, Friedrichs zum Verkauf seines Hofs zu drängen. Ohne dessen Grundstück bliebe der aalglatte Makler auf einem riesigen Schuldenberg sitzen. Hat der zweimal haarscharf am Bankrott vorbeigeschlitterte Stamm diesmal mit einem kaltblütigen Mord seinen drohenden Ruin abgewendet? Als der Ermittler herausfindet, weshalb die Kehls Angels ihr Alibi für die Tatzeit verschweigen, kommt ein weiteres grausames Verbrechen ans Licht.
