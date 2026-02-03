Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Germinator

DMAXFolge vom 03.02.2026
45 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Deputy Trevor Walker ist sichtlich stolz auf seinen neuen Dienstwagen. Das Fahrzeug verfügt über 400 PS und kann bei einer Verfolgungsjagd problemlos Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichen. Doch auf dem Weg zum Einsatzort geht plötzlich der Kraftstoff zur Neige. Manfred Gilow und sein Kollege erreichen im Rio Arriba County in New Mexico mit Mühe eine Unfallstelle, an der zwei Autos zusammengestoßen sind. Auf dem Rückweg zum rettenden Benzin geht es dann zum Glück erst mal bergab. Und dann werden die Polizisten zu einem dringenden Notfall gerufen.

