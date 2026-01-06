Der Germinator
Folge vom 06.01.2026: Episode 2
45 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die Neulinge haben ihre Ausbildung abgeschlossen und Patrick darf zum ersten Mal als vollwertiger Deputy Streife fahren. Unter den wachsamen Augen von Manfred Gilow wird der 23-Jährige auf seine Tauglichkeit geprüft. Dem „Germinator“ und seinen Kollegen steht zudem eine heikle Hausdurchsuchung bevor. Ziel ist es, einen Wiederholungstäter festzunehmen, der in der Region immer wieder durch Ladendiebstähle aufgefallen ist. Und am Ende des Tages werden die Polizisten zu einem akuten Notfall gerufen. Nach einer Überdosis zählt in New Mexico jede Sekunde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.