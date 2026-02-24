Der Germinator
Folge vom 24.02.2026: Episode 9
45 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Manfred Gilow kehrt zurück nach Hawkins. Dort war er vor vier Jahren Polizeichef. Vieles wirkt vertraut, anderes hat sich spürbar verändert. Bei einer Rundfahrt durch die Gemeinde erinnert sich der „Germinator“ an vergangene Einsätze. Ein Fall ist noch sehr präsent. Damals gelang es ihm, einen Mann davon abzuhalten, sich das Leben zu nehmen. Diese dramatische Situation wird wohl für immer in Manfreds Gedächtnis bleiben. Und dann steht der deutsche Auswanderer in Texas vor dem alten Police Department. Das Gebäude ist inzwischen geschlossen und dem Verfall preisgegeben.
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.