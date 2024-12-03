Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 03.12.2024
Folge 1: Eine Stadt in Angst

51 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 16

Los Angeles, 1977: Angst geht um in der Stadt, als die Einwohner von einer Reihe grausamer Morde erfahren. Alle Opfer wurden erwürgt. Die Polizei steht unter hohem öffentlichen Druck, den oder die Täter zu finden und weitere Verbrechen zu verhindern.

SAT.1 GOLD
