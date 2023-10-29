Aus Hunden werden AlltagsheldenJetzt kostenlos streamen
Der Hundetrainer-Champion
Folge 1: Aus Hunden werden Alltagshelden
93 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 6
Acht Kandidat:innen zeigen heute zum ersten Mal, wie gut ihr Einfühlungsvermögen in Mensch und Tier wirklich ist. Die Trainer:innen treffen erstmals ihre Mensch-Hund-Teams. Auf dem Programm stehen: Agility und Alltagstricks. Als Gastjuror ist TV-Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel im Einsatz. Wer beweist die beste Spürnase für die Vier- und Zweibeiner und kann die strenge Jury überzeugen?
Genre:Spielshow, Tiere, Pets
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1