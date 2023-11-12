Pudelnass: die Hunde dürfen durch den Wasserparcours und in den Pool.Jetzt kostenlos streamen
Der Hundetrainer-Champion
Folge 3: Pudelnass: die Hunde dürfen durch den Wasserparcours und in den Pool.
93 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6
Auf die fünf verbliebenen Trainer:innen wartet das Welpentraining. Wer schafft es, die Rasselbande unter Kontrolle zu halten? Wem tanzen die Fellknäuel auf der Nase herum? Die Jury, diesmal unterstützt von Welpen-Profi André Vogt, schaut ganz genau hin. Danach geht es turbulent weiter: Im Wasserparcours und im Pool zeigt sich, wer seinem Vierbeiner genug Vertrauen vermittelt, sich ins kühle Nass zu wagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Hundetrainer-Champion
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Tiere, Pets
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1