Der Katzenflüsterer
Folge vom 20.02.2015: Blind, taub und bissig
45 Min.Folge vom 20.02.2015
Lyndi und Michelle sind verzweifelt: Katze Burberry, die früher ein verschmustes Samtpfötchen war, hat sich in einen Hausdrachen verwandelt. Obwohl die Exotische Kurzhaarkatze erst sieben Jahre alt ist, sieht und hört sie kaum noch, geht nicht mehr aufs Katzenklo und greift regelmäßig ihre Besitzer an. Und seit Lyndi ein zweites Kätzchen gekauft hat, ist Burberry zum Killer geworden. Kann Tierpsychologe Jackson Galaxy helfen, oder muss Burberry eingeschläfert werden? Auch Davids und Rebeccas Haus hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt, seit Katze Leo und Hundewelpe Nala täglich etwa 15 Kämpfe austragen. Ihr Baby sollte nicht in diese Umgebung hineingeboren werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.