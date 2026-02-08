Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 22.03.2026
Folge 2: Perfide Masche

45 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 16

Nachdem Ted Bundy an der Universität in Utah angenommen wird, beginnt im Umkreis eine neue Mordreihe. Alle Opfer sind weiblich, jung, hübsch und brünett. Eine unvorsichtige Aussage rückt Ted in den Fokus der Ermittler.

Kabel Eins Doku
