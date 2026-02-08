Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Folge 2: Perfide Masche
45 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 16
Nachdem Ted Bundy an der Universität in Utah angenommen wird, beginnt im Umkreis eine neue Mordreihe. Alle Opfer sind weiblich, jung, hübsch und brünett. Eine unvorsichtige Aussage rückt Ted in den Fokus der Ermittler.
