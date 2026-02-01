Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Folge 4: Wettlauf gegen den Tod
45 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 16
Reporter aus aller Welt berichten über den Prozess gegen den Serienmörder Ted Bundy. Es gelingt ihm nach wie vor, die Menschen in seinen Bann zu ziehen und in psychopathischer Manier zu manipulieren. Nach über zehn Jahren Haft wird er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Cineflix International Media Limited