Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Die kleine Schubelik

KultKrimiStaffel 3Folge 2
Die kleine Schubelik

Die kleine SchubelikJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 2: Die kleine Schubelik

61 Min.Ab 12

Der Milchmann will die Rechnung servieren - zu spät! Schubelik, Gelegenheitsarbeiter und Bewohner einer Wohnlaube am Rande der Stadt, liegt tot auf seinem Bett. Zwar deutet kein sichtbares Zeichen auf die Anwendung von Gewalt, doch dem Kommissar fällt einiges auf: ein Fest ging dem Tod voran. Anwesend waren ein Freund des Toten und "die kleine Schubelik", die minderjährige Tochter. Wer kommt als Täter in Frage? Kommissar Keller erfährt bei seinen Nachforschungen, dass noch jemand an diesem Abend die Laube betreten hatte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen