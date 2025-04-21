Der Kommissar
Folge 4: Der Moormörder
Spaziergänger finden in einem abseits gelegenen Moor die Leiche einer Frau. Die Untersuchungen der Polizei ergeben: Mord. Also ein Fall für Kommissar Keller und seine Assistenten. Es erweist sich als schwierig, eine Spur zu finden, denn der Fundort ist eine einsame Gegend, in der Nähe stehen nur ein Wochenendhaus und ein selten besuchtes Ausflugslokal. Trotzdem gelingt es der Kripo, die Tote zu identifizieren, ihre letzten Tage zu rekonstruieren und den Zeitpunkt und die Umstände des Mordes zu klären. Schon glaubt Kommissar Keller, den Mörder in der Falle zu haben, da geschieht ein zweiter Mord unter ähnlichen Umständen. Offensichtlich wurde ein Zeuge beseitigt, aber wen hätte er belasten können?
