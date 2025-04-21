Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

KultKrimiStaffel 8Folge 2
58 Min.Ab 12

Als Kommissar Keller an einem Morgen den toten Mann erblickt, der durch einen Sturz von der Fassade eines Hochhauses ums Leben gekommen ist, hat er keine Zweifel, dass ein tollkühner Einbrecher in Ausübung seiner Tätigkeit verunglückt ist. Doch als er dann erfährt, dass der Einbrecher ganz offensichtlich in eine leere Wohnung einsteigen wollte, aus der es gar nichts zu holen gab, kommt ihm dieser Fall doch recht merkwürdig vor und er macht sich mit seinen Mitarbeitern - zunächst rein routinemäßig - an die Arbeit.

