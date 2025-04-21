Der Kommissar
Folge 9: Der Held des Tages
60 Min.Ab 12
Als Bankfilialleiter Weise mitten in der Nacht von drei maskierten Gangstern aufgefordert wird, den Schlüssel zum Tresor herauszugeben, hat er nur die Sorge, dass sein kleiner Sohn Hans nicht erwacht und in Gefahr gerät. Als es jedoch wenig später vor der Bankfiliale zu einer Schießerei kommt, bei der ein Polizist getötet wird, erfährt Herr Weise zu seiner Bestürzung, dass es Hans war, der die Polizei alarmiert hat. Für Kommissar Keller ist es klar, dass der kleine Hans zumindest einen der Verbrecher gesehen haben muss. Doch seltsamerweise bestreitet er, jemanden erkannt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises