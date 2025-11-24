Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

SAT.1Staffel 6Folge 1vom 24.11.2025
Folge 1: Da isser wieder

45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Elf Jahre nach einem Flugzeugabsturz taucht Mick Brisgau überraschend wieder auf - gezeichnet vom Inselleben, aber fest entschlossen, sein altes Leben zurückzuerobern. Doch kaum zurück im Ruhrgebiet, gerät er unter Mordverdacht. Mit seinem alten Freund und Kollegen Andreas kämpft er um den Beweis seiner Unschuld - und obwohl er kein Polizist mehr ist, stürzt er sich in die Ermittlungen.

SAT.1
