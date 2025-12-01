Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 3vom 01.12.2025
45 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Das Rotlichtmilieu hat sich in Micks Abwesenheit radikal verändert: Statt Prostituierten bestimmen lebensechte Sexpuppen die Szene. Als die Betreiberin Renate Kowalski ermordet wird, ermitteln Mick und Andreas inmitten einer Welt, die modernisiert wirkt, aber alte Probleme birgt: Eifersucht, Scham und Erpressung.

SAT.1
