Der letzte Bulle
Folge 3: Mord im Puppenpuff
45 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Das Rotlichtmilieu hat sich in Micks Abwesenheit radikal verändert: Statt Prostituierten bestimmen lebensechte Sexpuppen die Szene. Als die Betreiberin Renate Kowalski ermordet wird, ermitteln Mick und Andreas inmitten einer Welt, die modernisiert wirkt, aber alte Probleme birgt: Eifersucht, Scham und Erpressung.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1