Der Mekong und seine Geheimnisse
Folge 2: Laos: Die Bergwildnis
49 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Durch China, Laos, Vietnam und Kambodscha fließt der wichtigste Fluss Südostasiens: der Mekong. Auf seinem Weg durchquert er verschiedene Landschaften, die jeweils besondere Tier- und Pflanzenarten beheimaten. Es werden asiatische Elefanten, zahlreiche Primaten und in Höhlen lebende Tiere gezeigt.
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Der Mekong und seine Geheimnisse
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Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
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