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Der Mekong und seine Geheimnisse

Knotenpunkte der Natur

Blue AntStaffel 1Folge 5vom 15.03.2026
Knotenpunkte der Natur

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Der Mekong und seine Geheimnisse

Folge 5: Knotenpunkte der Natur

49 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Durch China, Laos, Vietnam und Kambodscha fließt der wichtigste Fluss Südostasiens: der Mekong. Auf seinem Weg durchquert er verschiedene Landschaften, die jeweils besondere Tier- und Pflanzenarten beheimaten. Es werden asiatische Elefanten, zahlreiche Primaten und in Höhlen lebende Tiere gezeigt.

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