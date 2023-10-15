Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Mit viel Geduld zum Erfolg: Heute machen die Problempferde große Fortschritte

sixxStaffel 2Folge 4vom 15.10.2023
46 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 6

Raphael Dyslis' Training mit Isabella zeigt erste Erfolge. Der Profi gibt ihrer Besitzerin anschließend Ratschläge, wie sie mit ihrem Liebling besser umgehen kann. Außerdem übt der Pferdetrainer mit Tinker Theo einen Hänger zu begehen. Wie wird das ängstliche Tier die Aufgabe meistern?

