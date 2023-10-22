Keine Angst mehr vor dem Wasser!Jetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 5: Keine Angst mehr vor dem Wasser!
46 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 6
Unter Raphael Dyslis Anleitung, trainiert Emmas Besitzerin ihre Stute, um ihr die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Wie wird die unsichere Emma die Herausforderung meistern? Zudem hat der Profi echte Fortschritte bei Brösel bewirkt. Er hat dem Pferd das Treten und Beißen abgewöhnt, und nun darf der Wallach in sein neues Zuhause mit einer wunderschönen Aussicht einziehen.
