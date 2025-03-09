Unter der spanischen Sonne: Raphael Dysli meistert neue AufgabenJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 1: Unter der spanischen Sonne: Raphael Dysli meistert neue Aufgaben
46 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 6
In der neuen Staffel von "Der Pferdetrainer" begrüßt Raphael Dysli die Teilnehmer in seiner Hacienda Buena Suerte in Andalusien. Die erste Folge startet mit der Stute Andaluza, die ihrer Besitzerin Sara große Sorgen bereitet. Die achtjährige Stute hat panische Angst vor großen Fahrzeugen, was das gemeinsame Reiten nahezu unmöglich macht. Parallel dazu hilft Raphael der Besitzerin Kathrin, die mit ihrem Maultier Dona an ihre Grenzen stößt
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: sixx, Bildrechte: sixx/Sabina Weber