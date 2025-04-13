Der Pferdetrainer - Das große FinaleJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 6: Der Pferdetrainer - Das große Finale
46 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 6
Die Folge zeigt, wie Raphael mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl auf die individuellen Bedürfnisse der Pferde eingeht und Mensch und Tier wieder in Einklang bringt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: sixx, Bildrechte: sixx/Sabina Weber