Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Das große Finale

sixxStaffel 4Folge 6vom 13.04.2025
Der Pferdetrainer - Das große Finale

Der Pferdetrainer - Das große FinaleJetzt kostenlos streamen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 6: Der Pferdetrainer - Das große Finale

46 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 6

Die Folge zeigt, wie Raphael mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl auf die individuellen Bedürfnisse der Pferde eingeht und Mensch und Tier wieder in Einklang bringt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
sixx
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Alle 4 Staffeln und Folgen