Amazon, OTTO, Zalando & Co. - Der SAT.1 Online-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 3: Amazon, OTTO, Zalando & Co. - Der SAT.1 Online-Check!
117 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12
Nur wenige Klicks bis zum neuem Outfit, Laptop oder Sofa: Onlineshopping ist längst Alltag. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von SAT.1 kauft knapp die Hälfte der Befragten mindestens einmal im Monat online ein. Wie bewegen die Online-Händler die Kund:innen zum schnellen Kauf? Und was geschieht mit den ganzen Retouren? "Der SAT.1 Online-Check! Amazon, OTTO, Zalando & Co" nimmt die fünf größten Online-Versandhändler unter die Lupe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der SAT.1 Check
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH