Der SAT.1 Check

Aldi, Lidl, Penny & Co. - Der SAT.1 Discounter-Check!

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 21.09.2023
Aldi, Lidl, Penny & Co. - Der SAT.1 Discounter-Check!

Der SAT.1 Check

Folge 2: Aldi, Lidl, Penny & Co. - Der SAT.1 Discounter-Check!

105 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12

Günstige Eigenmarken und zahlreiche Sonderangebote locken viele Deutsche in die Discountermärkte. Denn laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von SAT.1 kauft die Hälfte der Befragten überwiegend im Discounter ein. Stimmt hier nur der Preis oder überzeugen die Discounter auch bei der Produktqualität, den frischen Backwaren und ihrem Bio-Sortiment? "Der SAT.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co." stellt die vier größten Discountermarken auf den Prüfstand.

