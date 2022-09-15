OBI, Hornbach, Bauhaus & Co. - Der SAT.1 Baumarkt-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 1: OBI, Hornbach, Bauhaus & Co. - Der SAT.1 Baumarkt-Check!
98 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12
Baumärkte sind nicht nur für Bastler, Bauer und Heimwerker ein Sehnsuchtsort. Fünf große Marken teilen sich das Revier auf: OBI, BAUHAUS, toom, hagebau und HORNBACH. Fünf Unternehmen, die um ihre Kunden kämpfen und sich immer neue Ideen einfallen lassen. Doch wie unterscheiden sich Angebot und Preise bei den fünf großen Baumarkt-Ketten? Wer punktet bei Beratung und Service? Und wer hält, was er in der Werbung verspricht? "Der SAT.1 Baumarkt-Check" gibt Antworten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der SAT.1 Check
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH