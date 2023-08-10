Aldi, Rewe, denns & Co. - Der SAT.1 Bio-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 2: Aldi, Rewe, denns & Co. - Der SAT.1 Bio-Check!
97 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12
Ist Bio gleich Bio? Was bedeutet welches Bio-Siegel? Macht Bio nur Sinn macht, wenn die Produkte regional und saisonal angebaut werden? Wird bei der Herstellung von Bio-Produkten tatsächlich auf das Tierwohl geachtet? Und wo kauft man am besten Bio-Produkte? "Der SAT.1 Bio-Check" untersucht das Bio-Angebot in reinen Bio-Supermärkten wie denns und Bio Company, in Supermärkten wie REWE und Edeka sowie in Discountern wie ALDI (Süd), Lidl und Penny.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH