SAT.1Staffel 1Folge 3vom 10.11.2022
104 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

54 Prozent der Deutschen planen 2023 eine Pauschalreise, wie eine von SAT.1 in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage verrät. TUI, AIDA, FTI, Schauinsland oder DERTOUR - bei welchem Anbieter urlaubt es sich mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Wo und wie kann man am einfachsten buchen? Und wo stornieren? Reisebüro oder online, Frühbucher oder Last Minute: Der "SAT.1 Reise-Check!" begleitet Urlauber:innen, fragt die CEOs der größten Reisemarken und verrät Expertentipps.

SAT.1
