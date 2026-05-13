Camping-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Folge 5: Camping-Klassiker - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
78 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Hühnersuppe, Erbseneintopf und Ravioli in Tomatensauce - lecker, günstig und einfach zubereitet. Stefano Zarrella schaut bei diesen Gerichten mal genauer hin.
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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Spiegel TV GmbH