Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
1 StaffelAb 12
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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
In "Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!" testen Stefano Zarrella und Lebensmittel-Techniker Dr. Stephan Lück Geschmack, Qualität, Produktion und Zubereitung der beliebtesten Fertigprodukte Deutschlands. Außerdem verrät Stefano, mit welchen einfachen Tricks man den Gerichten eine Extraportion Genuss verleihen kann.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Spiegel TV GmbH