Der SAT.1 Kreuzfahrt Check! Aida, Mein Schiff & CostaJetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Urlaubscheck
Folge vom 01.06.2026: Der SAT.1 Kreuzfahrt Check! Aida, Mein Schiff & Costa
91 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Fast vier Millionen Deutsche buchten 2024 eine Kreuzfahrt - Tendenz steigend. Drei unterschiedliche Familien testen das Angebot vom Urlaub auf dem Meer: Wie gefallen ihnen die Zimmer an Bord? Welche Rundumversorgung stellt jeden zufrieden? Wer liefert das vielversprechendste Bordprogramm? Wo gibt es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? "Der SAT.1 Kreuzfahrt Check!" liefert Antworten.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 3-4: SAT.1