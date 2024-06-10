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Der SAT.1 Urlaubscheck

Unsere Trendziele 2024

SAT.1Folge vom 10.06.2024
Unsere Trendziele 2024

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Der SAT.1 Urlaubscheck

Folge vom 10.06.2024: Unsere Trendziele 2024

90 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12

Traumurlaub am Trendziel: Welche Urlaubsorte darf man 2024 nicht verpassen? SAT.1 checkt Destinationen, die einen besonderen Familientrip, erholsamen Single-Urlaub oder die perfekte Pärchenreise versprechen. Aber bedeutet trendy auch teuer oder wie findet man einen Preishit? Werden alle Urlaubsversprechen erfüllt? Und welche versteckten Urlaubsoasen haben das Zeug zum neuen Trendreiseziel? Moderatorin Elena Uhlig checkt mit ihren Gästen die spannendsten Reiseziele des Jahres.

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