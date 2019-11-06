Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der schnelle Euro

Czwalina - Neitzel

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Czwalina - Neitzel

Der schnelle Euro

Folge 1: Czwalina - Neitzel

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wie man im Rheinland spart, zeigen die Familien Neitzel und Czwalina. Die Neitzels haben sich ein Eigenheim mit ihren zwei Töchtern ermöglicht. Uli hat hier durch Preisvergleiche und Do-it-yourself sehr viel während des Baus einsparen können. Im Alltag klingelt es im Geldbeutel aber vor allem durch Maries Methoden. Bei der fünfköpfigen Familie Czwalina ist Vater Guido derjenige, der das Geld zusammen hält. Vor allem beim Thema Energie kennt der Kölner viele Tricks. Rechte: Sat.1

