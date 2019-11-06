Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Der schnelle Euro

Wade - Wagner

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Wade - Wagner

Wade - WagnerJetzt ohne Werbung streamen

Der schnelle Euro

Folge 2: Wade - Wagner

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stefan Wade und Michael Uhmann aus Magdeburg zeigen ihre Tricks und Kniffe rund um das Thema Sparen. Das Paar spart nicht nur in der eigenen Wohnung, auch Michaels Eltern Walter und Gisela tragen mit ihrem Schrebergarten zur Ersparnis bei. Diese Tipps schaut sich Birgit Riemer aus Neiße-Malxetal ganz genau an. Sie lebt mit ihrem Partner Michael, ihrer Tochter Nadine, deren Partner Karsten und der Enkelin Leonie auf einem Selbstversorger-Ziegenhof direkt an der polnischen Grenze. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Der schnelle Euro
Der schnelle Euro

Der schnelle Euro

Alle 1 Staffeln und Folgen