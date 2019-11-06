Der schnelle Euro
Folge 2: Wade - Wagner
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Stefan Wade und Michael Uhmann aus Magdeburg zeigen ihre Tricks und Kniffe rund um das Thema Sparen. Das Paar spart nicht nur in der eigenen Wohnung, auch Michaels Eltern Walter und Gisela tragen mit ihrem Schrebergarten zur Ersparnis bei. Diese Tipps schaut sich Birgit Riemer aus Neiße-Malxetal ganz genau an. Sie lebt mit ihrem Partner Michael, ihrer Tochter Nadine, deren Partner Karsten und der Enkelin Leonie auf einem Selbstversorger-Ziegenhof direkt an der polnischen Grenze. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
6