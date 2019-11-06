Ulanovska - Bosch-SchareinJetzt ohne Werbung streamen
Der schnelle Euro
Folge 3: Ulanovska - Bosch-Scharein
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Oksana Ulanovska und Marius Bönisch setzen auf Geldanlagen, um im Alter ohne staatliche Rente leben zu können. Sie recherchieren im Internet Stromsparmethoden, günstige Medikamente und Handwerker und bestellen große Mengen an rabattierten Lebensmitteln. Stefanie Bosch-Scharein bildet mit ihren Kindern und deren Stiefvater eine Patchwork-Familie. Sie spart sich Ausgaben im Haushalt, indem sie den Staubsaugerbeutel per Hand leert und die Fenster nur mit Leitungswasser reinigt. Rechte: Sat.1
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Der schnelle Euro
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Genre:Reality, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1