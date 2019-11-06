Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Der schnelle Euro

Ulanovska - Bosch-Scharein

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn+
Ulanovska - Bosch-Scharein

Ulanovska - Bosch-SchareinJetzt ohne Werbung streamen

Der schnelle Euro

Folge 3: Ulanovska - Bosch-Scharein

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Oksana Ulanovska und Marius Bönisch setzen auf Geldanlagen, um im Alter ohne staatliche Rente leben zu können. Sie recherchieren im Internet Stromsparmethoden, günstige Medikamente und Handwerker und bestellen große Mengen an rabattierten Lebensmitteln. Stefanie Bosch-Scharein bildet mit ihren Kindern und deren Stiefvater eine Patchwork-Familie. Sie spart sich Ausgaben im Haushalt, indem sie den Staubsaugerbeutel per Hand leert und die Fenster nur mit Leitungswasser reinigt. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Der schnelle Euro
Der schnelle Euro

Der schnelle Euro

Alle 1 Staffeln und Folgen