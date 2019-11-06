Der schnelle Euro
Folge 4: Herms - Sieverts
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei den Herms aus Köln geht es um ein Häuschen für die kleine Familie. Deswegen müssen Mama Tanja, Töchterchen Jolina und Sohn Cedrik aufs Geld achten. Die Kids wünschen sich nämlich ein eigenes Zimmer. Tanja weiß ganz genau, wo sie den Rotstift ansetzen muss. Familienzusammenhalt wird auch bei den Sieverts groß geschrieben. Papa Mike, Mama Ricarda, Tochter Anni und Sohn Len haushalten gerne mit dem Geld - denn auch sie haben ein gemeinsames Ziel: der große Sommerurlaub. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1