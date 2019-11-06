Der schnelle Euro
Folge 5: Jörrissen - Sacco
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Typisch italienisch - das trifft voll und ganz auf Familie Sacco zu. Sparfuchs Gaspare hat in seiner Heimat den ein oder anderen Trick gelernt, um das Geld zusammen zu halten. Auch Familie Jörrißen/Snieders sind begeisterte Sparer. Für Karl und seine Lebensgefährtin Petra ist sparen viel mehr als eine Notwendigkeit. Die Künstler legen sich immer etwas Geld für die Wintermonate zurück. Denn als Alleinunterhalter ist die Auftragslage nicht immer sicher. Rechte: Sat.1
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Der schnelle Euro
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Genre:Reality, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1